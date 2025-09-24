Pour les 150 éléphants du désert qui affrontent un climat très sec, l’énergie est précieuse et ne peut pas être gaspillée en se battant inutilement.
L’île de Komodo est mondialement connue pour ses dragons. Avec ses écailles dures comme de l’acier, ses mâchoires puissantes...
Une jeune femelle puma est désorientée face aux manchots. Sa mère a davantage d’expérience et choisit une cible facile.
Les sables marins sont-ils vraiment des déserts sans vie ? Dans ce documentaire de Comme un poisson dans l’eau,...
Elles sont aériennes et aquatiques, combattantes et danseuses, tour à tour démonstratives et incroyablement discrètes. Entre enchantement et sentiment...
Ces lions grimpent l’équivalent de deux étages, ce qui est très inhabituel pour des mammifères aussi lourds.
Le monde fascinant des serpents regorge de formes, de couleurs et de tailles étonnantes. Si certains reptiles rampants peuvent...
Deux poissons géants et une mission audacieuse à travers l’Amazonie conduisent Cyril et son équipe nez à nez avec...
Plongez au cœur des mers tropicales, où chaque poisson et chaque corail révèlent une incroyable palette de couleurs. Mais...
Quelle force de la nature a mis fin au règne des géants terrestres ? Jusqu’aux années 1980, la disparition...
Comment des créatures animales de petite taille perçoivent-elles un monde démesuré et comment survivent-elles dans un environnement semé d’embûches...
Le pika, que l’on trouve en Asie et en Amérique du Nord, est un petit mammifère montagnard aux membres...
Une bactérie fut probablement responsable de la mort de certains dinosaures.
La venue au monde d’un jeune faisan est un moment particulier.
Le pacu, souvent surnommé à tort le « cousin du piranha », est un poisson d’eau douce qui intrigue les scientifiques...
Autrefois organisées pour protéger le bétail, les rafles annuelles de crotales au Texas sont devenues une véritable tradition effectuée...
Depuis une dizaine d’années, la primatologue Jill Pruetz, de l’Université d’Iowa, étudie le comportement des chimpanzés de Fongoli, au...
Depuis des siècles, les requins nourrissent l’imaginaire collectif. Redoutés, souvent caricaturés comme des prédateurs sanguinaires, ils sont devenus les...
En agriculture, les humains ont toujours tenté de s’affranchir de la nature: en sélectionnant les variétés les plus productives,...
Au cœur du Pantanal brésilien, Muriel Robin et Chanee plongent dans la terre des Jaguars : une aventure sauvage,...
Découverte des étonnants comportements sociaux de différentes espèces animales. Dans de nombreuses communautés animales, avoir des amis s’avère de...
