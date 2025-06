Documentaire

Outre Saint-Tropez, le département du Var offre de nombreuses destinations de rêve. Le vignoble de Bandol profite pleinement du soleil tout en s’imprégnant de la douceur de la Méditerranée. Sur le littoral, la corniche des Maures ou les roches rouges de l’Esterel offrent un spectacle naturel saisissant. Iles et presqu’îles accueillent les amateurs de farniente. A l’intérieur des terres, le village médiéval du Castellet forme une toile de fond intemporelle. L’arrière-pays est en effet exceptionnel, et les gorges du Verdon sont considérées comme l’un des plus beaux canyons d’Europe. Grimpeurs, randonneurs et adeptes de sports extrêmes s’y donnent rendez-vous.

Réalisé par Audrey VARET.

© MORGANE PRODUCTION