Le requin-baleine, le plus gros poisson du monde, peut avaler un millier de poissons en une bouchée. Et il a sa petite technique.
Ce python réticulé mesure près de 10 mètres de long. Il n’a pas mangé depuis un an. Aujourd’hui, il...
Le Tamarin-lion doré est tout petit et d’un roux flamboyant. À première vue, c’est donc une proie facile et...
Cette nouvelle méthode de marquage ne nécessite pas de capturer le requin, ce qui affecte beaucoup moins son comportement.
Le coq chante le matin avant tout parce qu’il suit un rythme biologique profondément ancré en lui. Même sans...
L’Alsophis antiguae, communément appelé couresse d’Antigua, est un serpent non venimeux appartenant à la famille des Colubridés. Endémique à...
A Harar, une ville historique éthiopienne aux petites ruelles commerçantes, on peut se retrouver nez à nez avec des...
Alors que sa mère est partie chasser, ce bébé renard téméraire s’aventure hors du nid pour découvrir le monde....
Les passereaux misent tout sur la confusion. Leur nombre assure leur sécurité, rendant difficiles les attaques ciblées du faucon...
Dans l’hémisphère sud, à des milliers de kilomètres de la métropole, la Réunion et ses richesses spectaculaires sont le...
Le gastonia, protégé par une épaisse carapace hérissée de piquants et bâti comme un char d’assaut, défie l’utahraptor, le...
Observer le comportement de loups libres et sauvages exige du temps et de la patience. Gisèle et ses parents...
L’aménagement d’un étang est un projet passionnant qui permet d’apporter un véritable écosystème aquatique à son espace extérieur. Parmi...
La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...
Chassé du continent nord-américain lors de la dernière glaciation, l’ours à lunettes vit dans les forêts nébuleuses des Andes...
L’image populaire de l’hippopotame est souvent trompeuse. Massif, rond, amphibie, parfois même considéré comme « rigolo », ce géant d’Afrique semble...
Dans la province de Safi au Maroc, Hossein a adopté Jnah, un sloughi qui est sa seule arme. Depuis...
Ce documentaire s’intéresse aux trois premières années de vie du cheval, des années déterminantes pour sa construction physique et...
Que se soit pour chasser ou pour échapper aux chasseurs, il faut savoir se rendre invisible. Cache-cache, maquillage, et...
On ne la sait pas prêteuse, la fourmi, mais son moindre défaut est surtout de rester bien mystérieuse !...
Le zoo de Thoiry œuvre pour protéger des espèces en danger grâce à des soins attentifs et des programmes...
