Documentaire

25 avril 1945. Sur les rives de l’Elbe, près de Leipzig, les armées américaine et soviétique se rejoignent à Torgau. Devant le pont détruit, la rencontre scelle la fin du Reich et annonce la victoire alliée.

À l’Est, les chars soviétiques progressent sans relâche. La bataille de Berlin fait rage, coûtant la vie à près de cent mille hommes. L’Armée rouge finit par s’emparer de la capitale. Pour la première fois depuis l’offensive allemande du 22 juin 1941, les soldats soviétiques peuvent enfin respirer.

Au milieu des ruines du Reichstag, symbole effondré du pouvoir nazi, le maréchal Joukov — vainqueur de Moscou, de Stalingrad et désormais de Berlin — contemple le fruit d’une guerre totale.

Réalisateur : Patrick Jeudy

