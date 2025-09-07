Quand tu décides de vivre avec le strict minimum
Agnès Beuchet, maman de la région parisienne, a fait pour ses enfants un choix osé : elle a démissionné...
Passer du temps en famille le week-end est une occasion précieuse pour renforcer les liens, créer des souvenirs inoubliables...
« Range ta chambre !», « Éteins cet ordinateur ! », « Fais tes devoirs ! », des phrases...
Et s’il était possible de transformer le manque en force de vie, de faire des épreuves que nous traversons...
Cette maman gitane doit s’occuper seule de ses deux enfants
En cette rentrée scolaire 2025, le sociologue Bernard Lahire tire la sonnette d’alarme : l’obsession de l’évaluation à l’école...
Il y a un grand décalage entre un salaiBien que le SMIC soit censé garantir un revenu de subsistance...
Patrice et Nathalie sont les parents d’une tribu recomposée. Pendant les vacances scolaires, toute la famille se retrouve sous...
Clothilde et Jean-Philippe ont sept enfants. Angélique et Régis en ont huit. Pour les vacances, ces grandes familles se...
Cela fait vingt ans que Susan Jacobson chouchoute la clientèle de son salon de Clacton-on-Sea, station balnéaire de l’Essex,...
Ce village d’enfants accueille ceux que leurs parents ne peuvent plus élever. Placés par décision de justice, ces enfants...
Depuis début janvier c’est une guerre sans merci à coups de communiqués, de plaintes et de déclarations fracassantes par...
Le banga est une habitation typiquement mahoraise. Ce logement traditionnel est réservé aux jeunes garçons avant qu’ils ne deviennent...
Il pourrait sembler que nos contemporains aient déjà suffisamment d’expérience en matière de chat sur Internet pour ne pas...
Depuis qu’elle a internet dans sa chambre, c’est la catastrophe à l’école
Il y a encore une trentaine d’années, se marier à 20 ans était plutôt chose commune. Mais de nos...
Comment réinsérer les délinquants sexuels en fin de peine ? Depuis 1996, Florida Justice Transitions propose une piste :...
Médiation familiale : un autre mode de règlement des conflits La médiation familiale propose une autre voie dans le...
L’arrivée d’un enfant est une petite révolution : elle bouleverse la vie d’un foyer. C’est ce que Valérie, Thierry,...
