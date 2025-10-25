Cette vidéo vous emmène à la découverte du Nord et du Pas-de-Calais, deux départements aux multiples facettes. Entre grandes villes dynamiques et campagnes paisibles, ce territoire offre une étonnante diversité de paysages.
Du ciel comme à pied, la région se révèle sous un nouveau jour : architecture flamande dans le vieux Lille, villas Art nouveau en bord de mer à Dunkerque, ou encore bâtisses Art déco méconnues dans un quartier étonnant. À travers les rues, les monuments, mais aussi les traditions culinaires, c’est tout un patrimoine qui se dévoile.
Un voyage entre histoire, architecture et savoir-faire local, dans une région souvent méconnue mais pleine de caractère !