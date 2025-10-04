Ce cours d’eau a notamment permis aux Égyptiens de transporter des milliers de tonnes de granit sur des centaines de kilomètres, depuis les carrières jusqu’aux sites de construction.
De la naissance à la mort, les Romains pratiquaient de multiples rites qui jalonnaient leur existence. Ils nous disent...
Découvrez cette civilisation extraordinaire d’où proviennent certains des plus grands intellectuels et scientifiques, comme Platon et Pythagore, et dont...
Archimède, ou Arkhimêdês (287-212 avant J.-C.), reste sans conteste l’un des savants les plus fascinants et influents de l’Antiquité....
Sur l’île Éléphantine, des traits gravés sur les murs servaient de nilomètre et permettaient de mesurer l’ampleur des crues...
Deux hommes étant entrés dans le tombeau de Toutankhamon sont morts d’une pneumonie en 6 semaines, venant s’ajouter aux...
« Un vrai Hannibal » : c’est ainsi que le décrit un historien romain, parlant de Mithridate VI le Grand, redoutable...
Longtemps considérée comme une simple nécropole, la cité antique de Pétra cache bien plus que des tombeaux taillés dans...
Cléopâtre VII Théa Philopator, la dernière reine de l’Égypte ptolémaïque, est l’une des figures les plus fascinantes de l’histoire...
Quelles collaborations techniques ? Quels intérêts de chercher à comprendre et à analyser ensemble ? Par quelles méthodologies et...
Une équipe internationale d’égyptologues établit à travers l’analyse de la momie de Toutankhamon qu’il aurait été enterré dans la...
Le 24 août de l’an 79, à midi, le Vésuve entre en éruption et engloutit Pompéi sous quinze mètres...
Statue la plus fameuse de l’Antiquité, le Colosse de Rhodes est aussi la plus mal connue. Le paradoxe s’explique...
Par qui et comment la grande pyramide de Gizeh a-t-elle été édifiée ? Tour d’horizon des dernières, et stupéfiantes,...
Andrew Birley dirige un groupe de volontaires pour fouiller Vindolanda. Cet immense fort frontalier se situe à quelques kilomètre...
L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...
Découvrez la civilisation romaine à travers ses monuments impressionnants, ses mythes célèbres et ses illustres empereurs.
Par qui et comment la grande pyramide de Gizeh a-t-elle été édifiée ? Tour d’horizon des dernières, et stupéfiantes, découvertes...
Chine, 497 avant J.-C. Confucius, 53 ans, est ministre de la Justice de la province de Lu. Lorsque le...
Dans le sillage de l’archéologue danoise Rubina Raja, en quête des portraits funéraires sculptés dans les nécropoles de Palmyre,...
Philippe Charlier part en Crête à la recherche des origines de l’un des mythes les plus importants de l’humanité...
