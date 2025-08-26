Ressources Dans la même catégorie

Article L’Empire romain : 10 faits surprenants que vous ignorez L’Empire romain continue de fasciner des générations entières par son immensité, ses conquêtes, ses infrastructures spectaculaires et sa capacité...

Documentaire Pourquoi les Nabatéens se sont-ils installés à Pétra ? Terre d’histoire, la Jordanie regorge de trésors archéologiques. Le plus beau est le site de Petra. Réalisateur : Jacques...

Documentaire Qu’est-il arrivé à l’homme de Gebelein ? L’Homme de Gebelein, une momie excavée dans le désert égyptien, a les os de l’omoplate complètement brisés. Que lui...

Documentaire Le fer de la dague de Toutânkhamon serait d’origine extraterrestre Selon une étude aux rayons X menée par des archéologues, la dague de Toutânkhamon serait composée de fer issu...

Documentaire L’armée de terre cuite du premier empereur de Chine Qin Shi Huang a un site funéraire des plus impressionnants, comprenant notamment une véritable armée en terre cuite composée...

Documentaire Comment les amphithéâtres ont « romanisé » le monde antique De nombreux amphithéâtres ont été découverts sur tout le territoire de l’Empire romain. De l’Angleterre à l’Afrique, en passant...

Documentaire Qu’est devenue la gigantesque Domus aurea après la mort de Néron ? Néron, de plus en plus controversé, finit par être déclaré ennemi public et condamné à mort en 68. Les...

Documentaire À qui est cette tombe sous le phare d’Alexandrie ? La découverte d’une pièce surprenante permet de dater plus précisément le foyer et de préciser les recherches.

Documentaire L’Indus & l’Inde \r

A la différence de l’Egypte et de la Mésopotamie, cette civilisation fut celle du modèle réduit : sceaux minuscules,...

Documentaire Égypte des pharaons, les 10 plus grandes découvertes Ce documentaire qui retrace deux siècles d’égyptologie, d’explorations et de fouilles archéologiques, qui ont dévoilé d’incroyables secrets et permis...

Documentaire Les étonnantes techniques des bâtisseurs de la pyramide de Khéops Par qui et comment la grande pyramide de Gizeh a-t-elle été édifiée ? Tour d’horizon des dernières, et stupéfiantes, découvertes...

Documentaire Grandes et petites pyramides Au XIXe siècle, on ne peut se résoudre à croire, en Europe, au fait que les pyramides ne seraient...

Article Le mythe du déluge : une catastrophe universelle Pendant quarante jours et quarante nuits, le ciel déversa ses eaux sur la terre, provoquant une inondation qui anéantit...

Documentaire 21 avril -753, la fondation de Rome | Quand l’histoire fait dates « Rome ne s’est pas faite en un jour. » Pourtant, les Romains font remonter la fondation de la cité au...

Documentaire Enquêtes archéologiques : Persépolis, le paradis perse Sur les hauts plateaux iraniens se trouvent les vestiges d’un chef-d’oeuvre d’architecture, Persépolis, dont on découvre tout juste la...

Documentaire Pétra, au royaume des femmes Pétra et Hégra sont deux anciennes cités nabatéennes construites il y a plus de 2000 ans directement dans la...

Documentaire Le phare miniature de Taposiris Magna À Taposiris Magna se trouve une tour étrangement semblable à une des structures les plus célèbres de l’Alexandrie antique...

Documentaire Le système ingénieux des Égyptiens pour maîtriser les crues du Nil Sur l’île Éléphantine, des traits gravés sur les murs servaient de nilomètre et permettaient de mesurer l’ampleur des crues...