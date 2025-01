Documentaire

Le Concorde est un avion de ligne supersonique développé conjointement par la Grande-Bretagne et la France. Il a été le premier avion civil à transporter régulièrement des passagers à une vitesse supersonique. Avec une vitesse de Mach 2 (environ 2 180 km/h), le Concorde était deux fois plus rapide que les avions de ligne traditionnels et pouvait transporter jusqu’à 100 passagers. Son fuselage mince et ses ailes delta rendaient le Concorde aérodynamiquement efficace. Il était exploité par Air France et British Airways et était principalement utilisé sur des lignes transatlantiques telles que Paris-New York et Londres-New York. Son premier vol a eu lieu en 1969, suivi d’une exploitation régulière en 1976. Le Concorde était considéré comme un symbole de progrès technologique et de luxe. Cependant, il a également été confronté à des défis économiques, notamment des coûts d’exploitation élevés, sa capacité limitée en passagers et des préoccupations environnementales liées au bang supersonique et à la consommation de carburant. Le 25 juillet 2000, un tragique accident s’est produit à Gonesse, près de Paris. Le vol AF 4590 d’Air France devait relier Paris-Charles-de-Gaulle à New York, mais il s’est terminé en catastrophe quelques minutes seulement après le décollage, tuant 113 personnes. En 2003, le Concorde a finalement été retiré du service. Il reste cependant un jalon dans l’histoire de l’aviation et un symbole d’innovation.