Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Pierre Marzullo, 13 ans, escaladeur La Toison Noire, c’est le nom du 8c que travaille assidument le jeune Pierre Marzullo, 13 ans et déjà...

Article Les athlètes peuvent-ils tirer profit d’un régime végétarien ? La nutrition est un élément crucial pour tous les individus, mais encore plus pour les athlètes. Elle influence non...

Documentaire Afonsinho – Les rebelles du foot Ancien milieu de terrain de Botafogo, Afonso Guimaraes Da Silva, surnommé Afonsinho, est considéré comme un véritable pionnier dans...

Article Quand l’analyse prédictive transforme la préparation en tennis Le tennis est souvent décrit comme un sport d’instinct, de sensations et d’ajustements permanents. Pourtant, à haut niveau, la...

Podcast De la petite fille dyslexique au sommet du biathlon Dans cet épisode inspirant, je vous présente Julia Simon, une biathlète au parcours fascinant, née au cœur des magnifiques...

Conférence Comprendre la foulée: prévention des blessures en course à pied Jérémy Mann, kinésithérapeuthe à Colmar, fait le point sur les dernieres études scientifiques concernant la course à pied, les...

Documentaire Behourd, le retour des combats médiévaux Le béhourd, sport de combat spectaculaire inspiré des joutes médiévales, attire de plus en plus de pratiquants. Aussi appelé...

Documentaire Femmes du large Elles sont 7. Elles sont navigatrices. Ellen MacArthur, Isabelle Autissier, Catherine Chabaud, Cécile Poujol, Maud Fontenoy, Jeanne Grégoire, Raphaëla...

Documentaire La scuderia Ferrari : les coulisses d’un défi Par le biais de cette vidéo, vous replongerez dans le quotidien de Michael Schumacher, Rubens Barrichello et Luca Badoer....

Documentaire Vénézuela, l’expédition extreme – L’inaccessible sommet Dans la jungle vénézuélienne, Steve et ses compagnons d’aventure commencent l’ascension d’un tepuy, un haut plateau spectaculaire aux pentes...

Documentaire Simon et Nicolas sont passionnés par l’escalade sur mottes gelées Simon Chatelan et Nicolas Jaquet partagent un goût pour les itinéraires alpins atypiques, difficiles et engagés. Leur amitié les...

Documentaire Bernal – Quintana – Alaphilippe – L’ivresse des sommets Voyage en Colombie pour comprendre pourquoi les cyclistes colombiens sont si forts en montagne. Documentaire de Cyril Domanico avec...

Documentaire La dure vie de bodybuildeuse L’épisode « Toujours Plus Fort » de Vie Presque Ordinaire se concentre sur Becca Swanson, une powerlifteuse en Angleterre, considérée comme...

Documentaire Une ligue de foot pas comme les autres En Slovaquie, le portail internet Ina Liga (« l’autre ligue ») s’intéresse exclusivement aux matchs de foot de la 6e division et des...

Documentaire Pelé, Garrincha, dieux du Brésil Ce documentaire suit les parcours de Pelé et Garrincha, deux joueurs érigés en symboles dans un pays où le...

Documentaire Ring Ring met en scène un boxeur thai ou un Nak Muay sur le devant du Ring, en montrant ses...