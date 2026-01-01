Ce défilé est le plus important du pays. On peut notamment y voir les différents régiments de l’armée indienne, dont les forces de sécurité de la frontière à dos de dromadaire.
Ne lâchez surtout pas Madame dans cette galerie !
La course de bateaux-dragons est une coutume originaire du sud de la Chine.
Afin de visiter l’Irlande, Philippe Gougler se mêle aux Dublinois en montant à bord du DART, le train de...
Elle est l’une des villes les plus riches au monde, celle qui attire le plus de multimillionnaires aux Etats-Unis...
Situé en Chine, le mont Huashan est une montagne sacrée. Depuis des millénaires, c’est un lieu de pèlerinage important....
Au Nord-Ouest du Népal, des hommes se hissent sur les flancs des falaises vertigineuses de l’Himalaya pour cueillir le...
Ils ont tout quitté en France et y sont cuisiniers, hôteliers, princes des loisirs… À Las Vegas, la vie...
Longtemps éclipsé par le gigantisme des paquebots maritimes, le voyage au fil de l’eau connaît aujourd’hui une renaissance spectaculaire....
Les Sables d’Olonne est connue comme une destination touristique majeure de la côte Atlantique. Pourtant, l’endroit n’a rien de...
Plus d’un milliard d’habitants, un État laïque, mais qui fut le berceau de grandes religions telles que l’hindouisme et...
L’été est souvent synonyme de chaleur et de frénésie citadine. Pour ceux qui cherchent à échapper à l’agitation urbaine...
Accroché aux massifs himalayens du nord de l’Inde, le Ladakh, ou « pays des cols », terre tourmentée, ce monde minéral...
Sophie et Jean-Paul nous font découvrir la Rome de la Renaissance : celle des Papes et des grands artistes italiens....
En longeant les côtes de la Patagonie, le ferry Eden emmène ses passagers à travers des fjords, leur faisant...
Depuis 1979, le village de Château-d’Oex, en Suisse, accueille à la fin janvier un événement unique dans les Alpes,...
Encadré de montagnes au nord, étiré dans toute sa largeur au sud, le lac de Garde accueille d’innombrables oiseaux...
Loin de Las Vegas Boulevard et de ses innombrables casinos, Ismaël Khelifa vous emmène découvrir l’authentique Las Vegas, à...
Située sur le littoral picard, la baie de Somme est un vaste réservoir de merveilles naturelles. Elle est notamment...
Sur l’île de Hokkaido, au nord de l’archipel nippon, Art Wolfe découvre les grues du Japon, puis descend jusqu’aux...
Il y a dix ans, ARTE Reportage rencontrait les enfants de l’indépendance. Aujourd’hui, parole est donnée aux petits-enfants. Dans...
