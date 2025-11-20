Documentaire

Symbole de la magie Disney, le château de la Belle au Bois Dormant est bien plus qu’un décor.Ce documentaire révèle les secrets de sa construction, les inspirations venues des châteaux français et les techniques architecturales révolutionnaires qui ont donné vie à ce monument féérique.

De la rénovation de 2021 (50 000 heures de travail, 20 000 ardoises, 40 000 feuilles d’or) à la création du dragon mécanique dans ses sous-sols, découvrez comment ce château est devenu l’icône du rêve et de l’excellence française.

Entre art, patrimoine et magie, suivez l’histoire du plus célèbre château de France…

Celui qui attire chaque année plus de 15 millions de visiteurs, bien plus que le Louvre ou la Tour Eiffel.