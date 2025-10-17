Ressources Dans la même catégorie

Article Acupuncture et médecine alternative : quel est l’avis scientifique ? L’acupuncture, pratique millénaire issue de la médecine traditionnelle chinoise, continue de fasciner autant qu’elle interroge. Depuis plusieurs siècles, elle...

Conférence Qu’est-ce qu’une émotion ? Qu’est-ce qu’une émotion ? Comment sont-elles étudiées en laboratoire ? Quelles passerelles entre cinéma et sciences cognitives ?

Conférence L’incroyable cerveau du bébé : que nous apprend la neuroimagerie ? Dès la naissance, le bébé est capable de percevoir et traiter des informations complexes grâce à son cerveau qui...

Documentaire Cerveau et apprentissage, comment ça marche ? Cette formidable capacité de notre cerveau à se modifier

Podcast Votre mémoire en mode automatique Mickaël Laisney, chercheur en neurosciences, explore le fonctionnement automatique de la mémoire à travers le phénomène d’amorçage. Ce mécanisme,...

Documentaire Les confidences de l’odorat On découvre l’importance de l’odorat lorsqu’on le perd. C’est un sens discret mais très utile. C’est ce qu’ont remarqué...

Documentaire Et si le futur de la médecine, c’était… les plantes ? Avec une meilleure compréhension des anciens remèdes naturels, nous pourrions améliorer significativement la médecine contemporaine. Images tirées de la...

Podcast Explorer l’exposome PFAS dans nos poêles anti-adhésives, polluants éternels dans nos cheveux ou ruisseaux, perturbateurs endocriniens dans notre alimentation, mais aussi...

Conférence Du bon usage des médicaments : tous concernés Les comportements inadaptés des usagers, des prescripteurs, des pharmaciens face aux médicaments sont à l’origine de surconsommation, d’interactions, de...

Podcast Votre cerveau filtre l’info : la force de l’attention Qu’entendez-vous vraiment au milieu d’une fête ou au restaurant ? Pour percevoir la réalité, votre cerveau filtre les informations...

Documentaire A la pointe de la médecine Depuis le campus santé de Nancy Brabois, Ophélie Masure présente un numéro d’Enquêtes de Région sur la médecine du...

Podcast Les microbes sont aussi nos meilleurs alliés Les microbes, ces minuscules organismes invisibles à l’œil nu, jouent un rôle crucial et omniprésent dans le monde qui...

Documentaire Au coeur des sciences – Les biotechnologies bleues misent sur les bactéries De la mer jusqu’au soin cosmétique, Magali Reinert vous fait découvrir l’étonnant voyage des bactéries de notre lagon. En...

Documentaire L’Europe de la médecine douce En France, les médicaments et la chirurgie ont la part belle. Que peut-on imiter chez nos voisins en matière...

Conférence Le cerveau fait son monde : l’illusion de la réalité Le monde est-il vraiment tel que nous le voyons ? Grâce à des illusions d’optique étonnantes, cette rencontre scientifique...

Documentaire POLIO – SIDA : L’histoire des vaccins face à ces épidémies La polio est une maladie grave qui peut entraîner une paralysie, et c’est une maladie dont beaucoup d’entre nous...

Conférence Le cerveau des enfants et des adolescents face aux écrans Les écrans ont envahi notre quotidien. Nous passons plus de 5 heures par jour en moyenne devant nos écrans...

Documentaire Autisme, l’espoir Ce documentaire explore les nouvelles pistes scientifiques et les approches thérapeutiques qui offrent de l’espoir pour améliorer la qualité...

Documentaire Le premier trip de LSD Tout savoir sur l’invention du LSD. En pleine Seconde Guerre mondiale, Albert Hofmann, un chimiste suisse, est à la...