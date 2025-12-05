Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Sonneur de cloches, une passion anglaise Inimitable et so british : le son des clochers est, pour beaucoup, la bande-son de l’Angleterre. Outre-Manche, rien n’est...

Documentaire Pour ce SDF l’hiver est un combat quotidien Dans une tente sous la neige chaque nuit de gagnée est une victoire

Documentaire I Am What I Am : fière d’être une femme Après plus de trente-cinq ans d’exil, la pionnière trans Efrat Tilma revient en Israël au milieu des années 2000. Face...

Conférence L’effondrement de notre civilisation Conférence organisée le 05/02/2019 à Sciences Po (Campus de Reims) par l’association étudiante Sciences Po Environnement.

Documentaire Port de Marseille, immersion dans le plus grand port de France Du centre historique de Marseille jusqu’au site industriel de Fos en passant par le terminal passager de la Joliette,...

Documentaire Los Angeles : cette agent immobilier française est devenue la numéro 1 Elle est l’incarnation du rêve américain. Arrivée de France à 22 ans avec 1000 dollars en poche, Estel Hilton...

Documentaire Gironde : le quotidien dramatique des roms dans ces bidonvilles Le quotidien sans fard de familles roumaines qui habitent un bidonville en Gironde. Leurs petits boulots, leurs petits larcins...

Documentaire Pologne : les chasseurs de trésors de guerre Casque sur la tête et lampe frontale allumée, Lukasz Orlicki et Krzysztof Krzyzanowski s’enfoncent dans le sombre boyau d’un...

Documentaire Violences envers les femmes : la parole libérée Elles ont connu l’enfer de la violence conjugale. Pourtant tout a commencé par une romance, quelquefois un mariage. Toutes...

Documentaire Ukraine : la vie en suspens Le 6 juin 2023, l’explosion du plus grand barrage d’Europe, le Nova Kakhovka, – bâti par l’URSS en 1956...

Documentaire Le culte napoléonien Mediterraneo s’intéresse pour commencer au culte napoléonien avec un regard croisé en Corse et en Belgique. Nous irons ensuite...

Documentaire Salons de massage chinois, les nouvelles maisons cIoses Discrets, ils se font passer pour des instituts de bien être, des spas… Il y en aurait plus de...

Documentaire L’exil massif de la population albanaise Au sommaire : Regard sur le problème de l’exil massif de la population albanaise. En Israël reportage au sein...

Documentaire Assange Le sort de Julian Assange va être décidé à Londres, où il doit se battre pour sa libération lors...

Documentaire Inside Amish – Immersion dans la polygamie Suivez un groupe de jeunes gens qui ont grandi en dehors de la société actuelle et qui ont maintenant...

Documentaire Que valent les labels de pêche durable ? Notre appétit pour le poisson est-il compatible avec la baisse des ressources dans les océans ? D’un côté nous...

Documentaire Comment j’ai pécho : Liban Direction le Liban. Notre journaliste Nathalie s’est rendue à Beyrouth la capitale la plus libre – ou libertine –...

Documentaire Qatar : conquérir le monde en quatre leçons Bienvenue à Doha, une ville qui érige son prestige avec Education City et la Sheikha Moza, vitrine d’un Qatar...

Documentaire Les routes de l’impossible – Congo : Le Rafiot de L’Enfer En république démocratique du Congo, pour aller de Kinshasa la capitale, à Kisangani la grande ville du Nord, il...