Documentaire

La guerre menée par la Russie en Ukraine a déstabilisé le marché mondial des céréales, notamment celui du blé. Cette enquête très documentée révèle comment le maître du Kremlin fait de l’arme alimentaire un nouveau levier de puissance.

24 février 2022. Alors que les blindés russes pénètrent en Ukraine, que les bombes s’abattent sur les villes, personne ne semble remarquer que les exploitations et les infrastructures agricoles ukrainiennes sont aussi systématiquement détruites. Dans les territoires occupés, les expropriations se multiplient tout comme les pillages de récoltes. Ayant échoué à prendre Kiev, l’envahisseur se lance, dès le printemps 2022, à la conquête des fameuses “terres noires”, les plus fertiles du monde, situées dans l’est et le sud du pays. Autre priorité du Kremlin : foncer sur les côtes pour empêcher les céréales ukrainiennes d’être exportées via la mer d’Azov et la mer Noire, par où l’Ukraine fait transiter 90 % de sa production à exporter. Alors que les ports ukrainiens sont à l’arrêt, la menace d’une pénurie s’empare des marchés, faisant passer en quelques semaines le cours du blé de 300 à 400 euros la tonne. Dans les pays importateurs du Sud, notamment l’Égypte et l’Algérie, les gouvernements redoutent la pénurie et l’explosion sociale. En choisissant dès lors de ne livrer que les pays « amis », Poutine peut commencer à tirer les ficelles d’un nouvel ordre mondial à sa botte.

Une industrie céréalière toute-puissante

Depuis son arrivée au pouvoir il y a un peu plus de deux décennies, Vladimir Poutine a restauré les capacités agricoles de son pays, parvenant à en faire l’un des secteurs les plus performants au monde, au même titre que ses industries pétrolière, gazière ou de défense. Depuis 2016, la Fédération de Russie est ainsi devenue le premier exportateur mondial de blé et, depuis 2020, elle est autosuffisante en produits agricoles et alimentaires. En envahissant l’Ukraine, Moscou a mis à terre l’un de ses plus grands rivaux sur les marchés céréaliers – à elles deux, la Russie et l’Ukraine fournissent un quart de la production mondiale de blé. En Russie, en Ukraine et en Égypte, Vincent de Cointet part à la rencontre de décideurs politiques, d’acteurs du monde agricole et de chercheurs (russes, ukrainiens, français). Son enquête fouillée montre avec limpidité comment le Kremlin a fait de l’arme céréalière un nouveau moyen de pression sur le reste du monde.

Documentaire de Vincent De Cointet (France, 2023, 53mn) disponible jusqu’au 07/06/2026