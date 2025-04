Documentaire

Au cœur de la Brenne, région sauvage et mystérieuse du Berry, une vie secrète s’anime autour des étangs. Amphibiens, tortues, oiseaux migrateurs, insectes et mammifères cohabitent dans un ballet naturel fascinant.Des amours brutaux aux métamorphoses silencieuses, chaque espèce lutte pour sa survie dans un monde où l’eau et la terre se confondent.De la cistude millénaire aux libellules acrobates, ce documentaire poétique explore les liens invisibles entre les éléments et les êtres.Un voyage sensoriel au fil des saisons, dans l’un des derniers refuges de la biodiversité française. Une ode à la beauté fragile du vivant.

Réalisation : Frédéric Febvre & Augustin Viatte