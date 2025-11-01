Documentaire

Les Américains, les Britanniques et les Français enfoncent toutes les lignes de défense et conquièrent les villes allemandes les unes après les autres. A l’Est, les Soviétiques préparent l’attaque sur Berlin. Ce sera la dernière grande bataille sur le front européen de la Seconde Guerre mondiale.

Janvier 1945. Dans 5 mois, la guerre sera terminée en Europe. Trois mois plus tard le Japon capitulera sans condition. Mais cette dernière phase de la Seconde Guerre mondiale va se révéler extrêmement meurtrière et dramatique. Meurtrière parce que 89000 Américains et 91000 Allemands seront mis hors de combat au cours de la seule bataille des Ardennes. Eisenhower en tirera la conclusion de ne pas engager ses armées dans la bataille de Berlin à venir. Dramatique parce que les Alliés découvrent, en progressant en Allemagne, les camps nazis. Ils en connaissent l’existence, ils en ignoraient l’horreur. 100 000 civils vont mourir à Dresde sous les bombes et 100 000 autres à Tokyo. A Yalta, les trois grands, Churchill, Roosevelt et Staline définissent leurs zones d’influence futures. Sur le front occidental, les Américains, les Britanniques et les Français ont balayé les dernières résistances de la Wehrmacht mais laissent Joukov et Koniev attaquer Berlin.