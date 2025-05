Documentaire

À travers les murs silencieux de l’Alhambra, un voyage sensoriel et historique nous entraîne au cœur du dernier royaume musulman d’Espagne. Ce documentaire retrace la chute des Nasrides, la conquête catholique de Grenade et la coexistence architecturale entre Islam raffiné et Renaissance triomphante. Du raffinement poétique des patios à l’ingéniosité climatique des fontaines, l’Alhambra incarne un art total, symbole de spiritualité, de pouvoir, et de paradis perdu. Lieu de contemplation, de légendes et de fantasmes, l’Alhambra fascine depuis des siècles – entre splendeur éphémère et mémoire vive. Ce film est une ode à la beauté, à la fragilité… et à la géométrie divine.

Réalisation : Frédéric Compain