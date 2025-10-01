Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Paris : une rue hantée par les drames Au cœur de Paris, derrière des façades élégantes, une rue cache un passé troublant. Accidents tragiques, suicides mystérieux, crimes...

Article Expérience de mort imminente : réalité ou illusion ? Les expériences de mort imminente (EMI) fascinent et interrogent. Ces récits, rapportés par des personnes ayant frôlé la mort,...

Podcast Mary Celeste : le navire fantôme perdu dans l’Atlantique Mercredi 4 décembre 1872, les vents se lèvent sur l’Atlantique nord. Le Dei Gratia fend les vagues et l’écume...

Documentaire Les secrets de l’alchimie moderne Au XXIe siècle, l’alchimie n’a plus le même éclat qu’autrefois, mais elle demeure subtilement présente, dans les formes des...

Documentaire Cet homme est un chasseur de vampires Il y a plus de six siècles, une malédiction a bouleversé la Roumanie. Cette profession oubliée perdure dans certaines...

Article Comment tirer le meilleur parti d’une séance de voyance ? Une séance de voyance est une consultation au cours de laquelle un voyant peut percevoir de précieuses informations sur...

Documentaire Hasard, destin, superstition, ils y croient ➡️ Hasard, destin, superstition, ils y croient – Reportage -Coralie, 24 ans, croit en sa bonne étoile. Tous les...

Documentaire De l’ombre à la lumière – Le manuscrit indéchiffrable Nick Pelling l’écrivain, se rend à Venise pour comprendre le manuscrit de Voynich, « le texte le plus mysterieux du...

Documentaire A la recherche de l’Atlantide La légende de l’Atlantide captive les hommes depuis des millénaires. Christophe Colomb, parti à sa recherche, a découvert l’Amérique...

Documentaire Le chien fantôme Ce ne sont pas des preuves directes, ce sont des vidéos permettant de continuer le débat sur l’existence ou...

Documentaire L’énigme des crânes de cristal Découvert au Belize, en Amérique centrale, en 1926, un crâne de cristal a longtemps été le sujet de nombreuses...

Documentaire Chasseurs de légendes – Hitler et la lance de la destinée \r

Selon l’Evangile de saint Jean, lorsque Jésus fut crucifié, un soldat romain du nom de Longinus transperça le flanc...

Documentaire Enquête d’ailleurs – Les Alchimistes La transformation du plomb en or, la quête de la pierre philosophale ou de la vie éternelle ont nourri...

Documentaire Le bateau perdu de Barbe-Noire La légende de Barbe-Noire, le célèbre pirate anglais qui écuma les Caraïbes entre 1716 et 1718, a largement été...

Documentaire L’énigme de l’ile de Pâques Les statues en roche volcanique et à forme humaine de l’Ile de Pâques sont un des grands mystères de...

Documentaire En quête du Saint-Graal \r

Le Saint-Graal ou Saint-Calice est la coupe utilisée par Jésus et ses disciples au cours de la Cène, et...

Documentaire Les illuminati décryptés : anges ou démons ? (1/2) La secte des Illuminati, dont la création remonterait au XVIIIe siècle, représente une importante société secrète internationale, qui contrôlerait...

Documentaire Chasseurs de légendes – Le saint graal Le chef de la SS Heinrich Himmler était féru de mysticisme. Otto Rahn, un aventurier, l’a mis sur la...