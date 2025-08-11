Au XXIe siècle, l’alchimie n’a plus le même éclat qu’autrefois, mais elle demeure subtilement présente, dans les formes des cathédrales ou dans notre quotidien. Des alchimistes modernes poursuivent leurs recherches, toujours à la quête de l’invisible. Qui sont-ils ? Que cherchent-ils ? Quels résultats ont-ils obtenus ? Ce documentaire vous plonge dans l’univers mystérieux de ces praticiens contemporains.