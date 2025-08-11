Il y a plus de six siècles, une malédiction a bouleversé la Roumanie. Cette profession oubliée perdure dans certaines...
Une séance de voyance est une consultation au cours de laquelle un voyant peut percevoir de précieuses informations sur...
➡️ Hasard, destin, superstition, ils y croient – Reportage -Coralie, 24 ans, croit en sa bonne étoile. Tous les...
Nick Pelling l’écrivain, se rend à Venise pour comprendre le manuscrit de Voynich, « le texte le plus mysterieux du...
Depuis les réserves du Mobilier national à Paris, le Garde-Meuble de la République où l’émission a installé ses quartiers,...
Jack l’éventreur… le meurtrier le plus célèbre de l’histoire, qui a inspiré un nombre incalculable de livres, de films,...
Certaines personnes rapportent d’étranges expériences particulières après leur retour à la vie, comme la fameuse lumière au bout du...
En France, il s’agit souvent d’un sujet tabou, secret. Une croyance dont on n’aime pas forcément parler avec ses...
Saison 2 – épisode 9. Lorsqu’une maîtresse de maison à Los Angeles entend parler d’un assassinat à la radio, elle...
L’archéologue Shimon Gibson suit une piste qui le conduit vers l’Arche d’alliance, un coffre en or sacré qui contient...
Un peu partout en France, légendes et histoires prennant place dans des lieux magnifiques se transmettent de génération en...
Et si le paradis existait ? Ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente sont persuadés d’avoir vu ce...
Le suaire d’Oviedo est une relique faite d’une toile de lin d’environ 85 × 52 centimètres gardée dans la...
Le 13 mai 1917, à Fatima, un petit village rural du Portugal, trois enfants témoignent d’une apparition de la...
Saison 2 – épisode 6. Sur la côte est canadienne, une petite communauté est catastrophée par un » boom »...
Les Chevaliers du Temple auraient découvert l´Amérique un siècle avant Christophe Colomb et y auraient rapporté le trésor le...
Le drainage des océans à l’endroit où Platon situait l’Atlantide a ouvert la voie à la recherche d’indices qui...
\r\nL’Atlantide est une île qui aurait été engloutie dans la pré-Antiquité. Elle est mentionnée pour la première fois par...
Chacun a entendu parler du triangle des Bermudes, cette zone mystérieuse de l’océan Atlantique où de nombreux bateaux et...
L’arche de Noé, le Graal et l’arche d’alliance ont donné lieu à de véritables quêtes. Des aventuriers et des...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site