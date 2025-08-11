Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Cet homme est un chasseur de vampires Il y a plus de six siècles, une malédiction a bouleversé la Roumanie. Cette profession oubliée perdure dans certaines...

Article Comment tirer le meilleur parti d’une séance de voyance ? Une séance de voyance est une consultation au cours de laquelle un voyant peut percevoir de précieuses informations sur...

Documentaire Hasard, destin, superstition, ils y croient ➡️ Hasard, destin, superstition, ils y croient – Reportage -Coralie, 24 ans, croit en sa bonne étoile. Tous les...

Documentaire De l’ombre à la lumière – Le manuscrit indéchiffrable Nick Pelling l’écrivain, se rend à Venise pour comprendre le manuscrit de Voynich, « le texte le plus mysterieux du...

Documentaire Voyance et légendes Depuis les réserves du Mobilier national à Paris, le Garde-Meuble de la République où l’émission a installé ses quartiers,...

Documentaire Dossier Scheffer – Jack l’éventreur, l’enquête impossible Jack l’éventreur… le meurtrier le plus célèbre de l’histoire, qui a inspiré un nombre incalculable de livres, de films,...

Documentaire Expérience de mort imminente : les réponses de la science Certaines personnes rapportent d’étranges expériences particulières après leur retour à la vie, comme la fameuse lumière au bout du...

Documentaire Voyance : leur dernier espoir (2/2) En France, il s’agit souvent d’un sujet tabou, secret. Une croyance dont on n’aime pas forcément parler avec ses...

Documentaire Bizarre ou quoi? S02E09 Saison 2 – épisode 9. Lorsqu’une maîtresse de maison à Los Angeles entend parler d’un assassinat à la radio, elle...

Documentaire Le secret de l’arche d’alliance L’archéologue Shimon Gibson suit une piste qui le conduit vers l’Arche d’alliance, un coffre en or sacré qui contient...

Documentaire La France des mystères – Sorciers et prophètes (1/2) Un peu partout en France, légendes et histoires prennant place dans des lieux magnifiques se transmettent de génération en...

Documentaire Peut-on voir dans l’au-delà ? Et si le paradis existait ? Ceux qui ont vécu une expérience de mort imminente sont persuadés d’avoir vu ce...

Documentaire A la recherche des reliques saintes – Le voile d’Oviedo Le suaire d’Oviedo est une relique faite d’une toile de lin d’environ 85 × 52 centimètres gardée dans la...

Documentaire Le mystère de Fatima 1/2 Le 13 mai 1917, à Fatima, un petit village rural du Portugal, trois enfants témoignent d’une apparition de la...

Documentaire Bizarre ou quoi? S02E06 Saison 2 – épisode 6. Sur la côte est canadienne, une petite communauté est catastrophée par un » boom »...

Documentaire Le secret des Templiers (1/2) Les Chevaliers du Temple auraient découvert l´Amérique un siècle avant Christophe Colomb et y auraient rapporté le trésor le...

Documentaire Sur les traces de l’Atlantide, la cité mythique Le drainage des océans à l’endroit où Platon situait l’Atlantide a ouvert la voie à la recherche d’indices qui...

Documentaire Aux frontières du surnaturel – Atlantide, le continent disparu \r

L’Atlantide est une île qui aurait été engloutie dans la pré-Antiquité. Elle est mentionnée pour la première fois par...

Documentaire La malédiction du triangle Chacun a entendu parler du triangle des Bermudes, cette zone mystérieuse de l’océan Atlantique où de nombreux bateaux et...