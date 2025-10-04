Le département des Pyrénées-Orientales est une terre riche de mystères.
Souterrains ou secrets Templiers, histoires de sorcières et de fées, créatures fantastiques tels les effrayants simiots… les nombreuses légendes qui hantent le territoire sont aussi le reflet de sa riche histoire.
Loin d’être simple oeuvre de l’imagination, certains récits fantastiques seraient le vecteur d’une histoire oubliée.
Ainsi des légendes du Canigou, qui garderaient la trace de très anciens cultes païens à la Grande Montagne… et le souvenir d’une énigmatique déesse sur laquelle on ne sait presque rien : Pyrène. Passionné par le Mystère, Christian Doumergue nous invite à un voyage entre la légende et l’histoire, à la découverte du riche patrimoine « fantastique » et archéologique du département…