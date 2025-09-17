Au cœur de Paris, derrière des façades élégantes, une rue cache un passé troublant.
Accidents tragiques, suicides mystérieux, crimes atroces, incendie criminel… depuis plus d’un siècle, les drames s’y succèdent sans explication.
Artistes disparus, criminels effroyables, victimes innocentes : pourquoi cette rue semble-t-elle attirer le malheur ? Simple hasard ou véritable malédiction ?
Ce documentaire vous plonge au cœur de l’étrange, dans une enquête saisissante où mémoire sombre et mystères parisiens s’entremêlent.