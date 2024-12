Documentaire

Bienvenue le long de la Via Rhôna : cette voie cyclable de 815km partant du lac Léman et arrivant à la mer Méditerranée, suit le fleuve du Rhône. Cette semaine Jérôme Pitorin vous emmène dans un voyage mouvementé, à bicyclette !

De l’Ain aux Bouches du Rhône, Jérome rencontrera des collectionneurs, des sportifs, des passionnés de nature qui choisissent le vélo souvent pour leur plaisir, mais parfois aussi pour leur travail.

Faisant de leur monture, leur outil de mobilité, en accord avec une vie respectueuse de l’environnement.

Sur le chemin : des trésors d’architecture, de gastronomie, et des traditions prenant place dans des décors d’exception.

Dans cet extrait, arrivé à Lyon. Il vient d’arriver dans la ville et se rend à la passerelle Saint Georges où il rencontre Marie en plein shooting photo. Elle organise des sorties spécialement pour les femmes qui les aident à prendre confiance en elles . Marie pousse les femmes à se sentir en confiance. Marie est aussi égérie pour une marque de vêtements pour cyclistes femmes, créée par son amie Céline.

Ils partent à la découverte de Lyon, à vélo bien sûr.

La jeune femme propose à Jérôme de lui faire goûter à une spécialité lyonnaise. Elle le conduit un peu plus loin dans le quartier, à la pâtisserie Bouillet. Les deux amis entrent dans la boutique, et achète une incontournable part de tarte à la praline.