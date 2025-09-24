La transition énergétique est en marche, et avec elle, une évolution de notre réseau électrique est essentielle. Des tendances telles que l’électrification de la mobilité et la montée en puissance des installations photovoltaïques et des pompes à chaleur sollicitent désormais davantage le réseau électrique. Comment pouvons-nous relever ces défis de manière intelligente et efficace ? Cette conférence lèvera le voile sur les défis et les solutions de demain.