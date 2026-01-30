C’est une nouvelle forme de délinquance qui frappe essentiellement les villes du sud de la France le vol de colliers à l’arrachée. Profitant de l’augmentation du cours de l’or, de petits délinquants s’en prennent désormais aux bijoux des femmes en pleine rue avant d’écouler leur butin dans les bijouteries. A Montpellier, le mois dernier, ces voleurs à la tire ont fait 150 victimes.
Nous avons suivi la police dans sa traque aux voleurs de colliers.