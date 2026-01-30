William Cook, surnommé « l’autostoppeur de la mort », a commis une série de meurtres brutaux en 1950, voyageant à travers...
L’insécurité sévit de manière généralisée, avec les jeunes comme cibles privilégiées. Une situation insoutenable qui appelle à des mesures...
Le Parc du Limpopo au Mozambique est une des plus grandes réserves d’animaux d’Afrique. Un vaste et sauvage territoire,...
La science au service de l’enquête judiciaire : comment les mathématiques, l’informatique et les statistiques contribuent à la manifestation...
Marion Barter, une mère de famille et institutrice, disparue en 1997 à l’âge de 51 ans. Le cold case...
Le document traite de la vie et des activités de Victor Bout, surnommé « le marchand de mort », un trafiquant...
Claude Friloux, restaurateur parisien, un beau patrimoine construit à la force du poignet. L’octogénaire décède à l’hôpital. Il était...
Jusqu’à 200.000 euros d’amendes ! Des milliers de conducteurs se retrouvent acculés pour des infractions qu’ils n’ont pas commises....
En mars 2013, à Vritz, situé en Loire-Atlantique, Anne Barbot disparaît de manière mystérieuse. Son mari, Didier, déclare qu’elle...
Issu d’une famille de la classe moyenne, dans une Colombie de tous les drames, il débute par le vol...
Chaque jour, des violences éclatent durant les manifestations contre la loi Travail, des incidents filmés par des centaines de...
Rome, fin des années 1970. Daniel Nieto, un braqueur marseillais, est en cavale dans l’Italie des années de plomb....
En Suède, le crime organisé, alimenté par le trafic de drogues et d’armes, est en hausse. Et de plus...
Près d’Arras dans le département du Pas-de-Calais, les gendarmes sont régulièrement confrontés à des clandestins qui s’introduisent dans des...
Pistol Pete, un empire dans le Bronx. L’un des barons du trafic d’héroïne a New York, Pete Rollack, alias...
C’est l’histoire d’une brigade pas comme les autres. Des femmes et des hommes qui n’ont qu’un seul but :...
Malgré l’amélioration des chiffres de la sécurité routière, un indicateur reste encore dans le rouge, celui des accidents en...
Gros plan sur le business de la drogue et les nouvelles méthodes des dealers pour développer leur trafic sur...
Paul Bernardo et Karla Homolka, jeunes, beaux et amoureux, avaient tout pour être heureux. Mais derrière ce tableau enchanteur...
Une unité spéciale de médecins pratique des opérations cardiaques en urgence sur les trottoirs de Paris, utilisant l’ECMO (ExtraCorporelle...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site