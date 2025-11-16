La roséole, également connue sous le nom de sixième maladie, est une affection virale courante qui touche généralement les...
Est-il possible de “ré-apprendre » lorsque certaines fonctions (motricité, langage, mémoire…) ont été altérées suite à un trouble neurologique ou...
L’histoire de la chimiothérapie est un récit captivant de découverte scientifique et de progrès médical. Elle trouve ses racines...
Pourquoi les femmes et les hommes sont-ils à la fois tous pareils et tous différents ? Quels sont les...
Le cerveau conserve sa capacité d’adaptation même en vieillissant, permettant des améliorations grâce à des entraînements cognitifs. Quels sont...
Quoi de plus mystérieux et captivant qu’une odeur ? Il y a tout juste 20 ans, le prix Nobel...
Le cerveau humain est sans doute l’organe le plus complexe de tout l’univers connu. Avec ses quelque 86 milliards...
La dépression et les maladies cardiovasculaires entretiennent une relation étroite et complexe, souvent qualifiée de cercle vicieux. Depuis plusieurs...
Les bisphénols, certains médicaments et diverses substances présentes dans notre environnement peuvent exercer une influence néfaste sur notre organisme,...
Les professeurs Delarue et Oppert proposent un état des lieux de la prise en charge de l’obésité. Alors que...
L’oncologie digestive représente une branche majeure de la cancérologie, consacrée à l’étude, au diagnostic et au traitement des cancers...
Années 90, vous n’avez pas pu passer à côté des promesses faites par les yaourts de l’époque de restaurer...
Comment quatre des cinq vaccins autorisés en France contre le Sars-CoV-2 ont été mis au point et distribués en...
L’empreinte environnementale des zones urbaines est élevée. Elle représente 60 à 80 % de l’énergie mondiale consommée, 75 %...
Rendre la vue à ceux qui l’ont perdue : c’est l’un des grands défis que la médecine pourrait bien...
“Les antibiotiques, c’est pas automatique”… et si les médicaments ne l’étaient pas non plus ? Contre les prescriptions à...
Le cerveau humain demeure un véritable mystère pour la science. Bien qu’il pèse seulement environ 1,3 kilogramme, il contrôle...
Troubles de l’attention ou du spectre autistique, maladies chroniques… ces conditions bouleversent le quotidien de millions de personnes, sans...
Selon l’un des grands principes de la médecine traditionnelle chinoise, on est en bonne santé lorsque la force vitale,...
Longtemps demeurée contemplative, la neurologie est désormais résolument interventionnelle. Ce mouvement, poussé par le progrès fulgurant des neurosciences, modifie...
