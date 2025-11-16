Ressources Dans la même catégorie

Article Symptômes et caractéristiques de la roséole La roséole, également connue sous le nom de sixième maladie, est une affection virale courante qui touche généralement les...

Conférence Ré-apprendre : récupérer ce qui a été perdu Est-il possible de “ré-apprendre » lorsque certaines fonctions (motricité, langage, mémoire…) ont été altérées suite à un trouble neurologique ou...

Podcast Histoire de la chimiothérapie L’histoire de la chimiothérapie est un récit captivant de découverte scientifique et de progrès médical. Elle trouve ses racines...

Conférence Le cerveau a-t-il un sexe ? Pourquoi les femmes et les hommes sont-ils à la fois tous pareils et tous différents ? Quels sont les...

Conférence Vieillir: défis et ajustements Le cerveau conserve sa capacité d’adaptation même en vieillissant, permettant des améliorations grâce à des entraînements cognitifs. Quels sont...

Conférence Les mystères olfactifs : un voyage étonnant à la découverte de notre odorat Quoi de plus mystérieux et captivant qu’une odeur ? Il y a tout juste 20 ans, le prix Nobel...

Article Les mystères du cerveau humain : 10 faits que la science peine à expliquer Le cerveau humain est sans doute l’organe le plus complexe de tout l’univers connu. Avec ses quelque 86 milliards...

Conférence Dépression et maladies cardiovasculaires La dépression et les maladies cardiovasculaires entretiennent une relation étroite et complexe, souvent qualifiée de cercle vicieux. Depuis plusieurs...

Conférence Perturbateurs endocriniens et reproduction Les bisphénols, certains médicaments et diverses substances présentes dans notre environnement peuvent exercer une influence néfaste sur notre organisme,...

Conférence L’obésité : un accompagnement à renforcer Les professeurs Delarue et Oppert proposent un état des lieux de la prise en charge de l’obésité. Alors que...

Conférence Tout savoir sur l’oncologie digestive L’oncologie digestive représente une branche majeure de la cancérologie, consacrée à l’étude, au diagnostic et au traitement des cancers...

Podcast Il était une fois le microbiote Années 90, vous n’avez pas pu passer à côté des promesses faites par les yaourts de l’époque de restaurer...

Documentaire Covid-19, la course aux vaccins Comment quatre des cinq vaccins autorisés en France contre le Sars-CoV-2 ont été mis au point et distribués en...

Conférence Analyse bio-inspirée de la ville pour l’amélioration de son trouble métabolique L’empreinte environnementale des zones urbaines est élevée. Elle représente 60 à 80 % de l’énergie mondiale consommée, 75 %...

Documentaire C’est pas sorcier – Réparer l’œil; un défi pour demain Rendre la vue à ceux qui l’ont perdue : c’est l’un des grands défis que la médecine pourrait bien...

Podcast Déprescription des médicaments: mode d’emploi “Les antibiotiques, c’est pas automatique”… et si les médicaments ne l’étaient pas non plus ? Contre les prescriptions à...

Article 4 informations insolites sur le cerveau humain Le cerveau humain demeure un véritable mystère pour la science. Bien qu’il pèse seulement environ 1,3 kilogramme, il contrôle...

Podcast Handicaps invisibles : au-delà des apparences Troubles de l’attention ou du spectre autistique, maladies chroniques… ces conditions bouleversent le quotidien de millions de personnes, sans...

Documentaire Xenius – Que nous apprend la médecine traditionnelle chinoise Selon l’un des grands principes de la médecine traditionnelle chinoise, on est en bonne santé lorsque la force vitale,...