De vignobles champenois aux lacs du parc naturel de la forêt d’Orient, en passant par le massif ardennais et la Meuse, la région Champagne-Ardenne dévoile une grande diversité de paysages. Le voyage commence au cœur des vignobles, à Cuisles, où Cédric Moussé gère un domaine de six hectares.
À Reims, ville des rois de France, Jonathan Truillet, conservateur régional des monuments historiques, recense les bâtiments au style Art déco.
À Troyes, ancienne capitale des comtes de Champagne, Jean-Louis Valentin, maître charpentier, a sauvé plusieurs maisons à pans de bois de la démolition. Puis, cap sur le parc naturel régional de la forêt d’Orient avec ses trois lacs artificiels.
Pour finir, à Charleville-Mézières, rencontre avec Emmanuel Fleury, l’architecte de la ville.