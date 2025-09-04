Tanguy Dumortier part à la rencontre des membres de la communauté « Notre Jardin Extraordinaire  » pour découvrir la faune installée autour des points d’eau. Que ce soit, le long d’une rivière, au bord d’un étang ou encore dans une drink station, il y a toujours quelque chose à observer, apportant son lot d’anecdotes et d’émotions.