Documentaire Rendez-vous avec le seigneur des glaces Göran Ehlmé, un naturaliste et spécialiste de la plongée en eaux froides, est hanté par par le souvenir d’une...

Conférence Dans la peau des animaux au travers des 5 sens Les 200 yeux de la coquille St Jacques scrutent les alentours. Le poisson-chat savoure le goût de sa proie...

Documentaire Mémoires d’éléphant: l’histoire d’un géant de la savane À travers la voix d’un éléphant de près de 60 ans, ce documentaire retrace une vie marquée par l’enfance...

Documentaire Entre lions et hyènes, la concurrence est rude pour les guépards Cette femelle doit chasser assez pour nourrir plusieurs estomacs, tout en faisant attention à la sécurité de ses petits.

Documentaire Caïman noir: le prédateur invisible des marais d’Amazonie Au cœur des marais isolés de Guyane, des chercheurs révèlent une étonnante concentration de caïmans noirs. Entre découvertes scientifiques...

Documentaire Le monde violent des tigres Pour asseoir sa domination, Sundari n’hésite pas à attaquer ses sœurs quand elles sont le plus vulnérables.

Documentaire Quels sont les bénéfices du jeu chez les animaux ? Le monde est un vaste terrain de jeu pour la plupart des animaux. Jouer constitue d’ailleurs une sérieuse part...

Documentaire Le golden retriever Chien rapporteur et de compagnie. Caractère: intelligent, docile, naturellement doué pour le travail. Particularité: la surprenante intelligence qui caractérise tous les...

Documentaire Les crocs de la colère – Le retour du loup divise Envoyé Spécial est parti à la rencontre d’éleveurs et de bergers contraints de réapprendre à cohabiter avec le loup....

Documentaire Panda, mon amour Le panda géant est depuis longtemps perçu comme un symbole de préservation et de protection de la faune. La...

Podcast Écouter et observer les oiseaux : un acte de résistance En 1960, la biologiste Rachel Carson annonçait un « printemps silencieux », et aujourd’hui, la réalité est là : un quart...

Documentaire Ptérosaures, les monstres du ciel Retour sur l’histoire des dinosaures volants, depuis les reptiles planeurs jusqu’à leur disparition et l’apparition des oiseaux.

Documentaire La disparition du dragon de mer Découverte d’une espèce en voie de disparition, le dragon des mers, un poisson apparenté à l’hippocampe qui ressemble à...

Documentaire Australie, des kangourous dans les arbres Rarement observés dans leur milieu naturel, les kangourous arboricoles peuplent les forêts du plateau d’Atherton, en Australie. Ce documentaire dévoile...

Documentaire Les serpents de Bangkok – le danger rode en ville Bangkok est l’une des plus grandes agglomérations au monde. En surface, ses habitants s’activent fébrilement sous le soleil de...

Documentaire Les chiens peuvent sentir le cancer L’odorat de certains chiens leur permet de détecter des cellules cancéreuses.

Documentaire Les loups pêcheurs du Canada En Colombie-Britannique, à l’extrémité ouest du Canada, les falaises au bord du Pacifique abritent une population de loups unique...

Documentaire Intelligence animale – Résoudre un problème L’exemple le plus manifeste d’intelligence animale est celui du corbeau de Nouvelle- Calédonie. Pour arriver à récupérer un bout...