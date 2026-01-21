Une terre d’argent et de pouvoir : l’histoire secrète des Hauts-de-Seine. Il était une fois dans l’Ouest… au bout de l’avenue du Général de Gaulle, prolongement de la voie royale Louvre Champs-Elysées Arc de Triomphe, un territoire en forme de haricot. Décrit par ses promoteurs comme un « laboratoire urbain », il est censé projeter le pays vers le futur. Dans cet eldorado immobilier où le mètre carré constructible est plus précieux que l’or noir, les gratte-ciels poussent comme des derricks et font jaillir du sol les eu- ros par centaines de millions. Une terre de conquête idéale pour une bande d’aventuriers aux méthodes viriles et souvent expéditives, qui en ont fait leur chasse gardée pendant près d’un demi-siècle. Cette réserve de vieux renards de la politique se nomme les Hauts-de-Seine. Ce documentaire propose d’en raconter l’histoire secrète, violente et tourmentée.
Réalisé par Jean-Charles Deniau