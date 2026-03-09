Peintre et enlumineur de génie au service de la royauté, Jean Fouquet a fait entrer la Renaissance en France....
Grand-duc d’Occident, Philippe le Bon (1396-1467) porta l’État bourguignon à son apogée après l’avoir consolidé et renforcé. Petit-fils de...
Lorsqu’on évoque Averroès et son rapport à la philosophie grecque, le nom d’Aristote s’impose, même s’il arrive au théologien...
Au XIIIe siècle, se développe dans le sud de la France, une contestation religieuse aujourd’hui appelée catharisme, qui prône...
La bataille de Courtrai, également connue sous le nom de bataille des Éperons d’or, est un événement marquant de...
Les secrets des Templiers continuent de fasciner les mordus de mystères. Franck Ferrand et ses invités vont remonter au...
En l’année 1376, le célèbre Édouard de Woodstock, plus connu sous le nom de Prince Noir, tire sa révérence....
Au cours des épidémies de peste qui ont ravagé l’Europe entre le XIVe et le XVIIIe siècle, les médecins...
Le Moyen Âge, période fascinante s’étendant du Ve au XVe siècle, a été marqué par des événements qui ont...
Comment les Mongols, anciens parias, ont conquis un empire bien plus vaste que celui des Romains. Au travers de...
Les châteaux cathares étaient des fortifications défensives construites par les cathares, une secte religieuse chrétienne persécutée et finalement éliminée...
Connaissez-vous Giannino di Guccio ? Au milieu du XIVe siècle, cet inconnu revendique la couronne de France. Il prétend...
Franck Ferrand nous replonge aujourd’hui au siècle des « Rois maudits » – autant dire, le tout début du...
En étant couronné en 481, Clovis devient le premier roi de ce qui allait devenir la France, et le...
\r\n\r\nCet épisode retrace la vie de Mahomet, la naissance de l’islam dans la péninsule arabique et l’expansion de la...
Le réseau commercial asiatique, appelé communément la route de la soie, s’inscrit au cœur de nos représentations littéraires. Pourtant,...
Un millénaire avant les influenceuses « skincare » de TikTok, le Moyen Âge voyait déjà circuler des tutoriels beauté grâce à...
Quand on parle de la richesse ultime, très souvent le nom de Mansa Moussa s’impose. Mansa Moussa est souvent...
Les sources ne manquent pas pour aborder la façon dont sont menées les constructions médiévales. Les chantiers sont ainsi...
Amerigo Vespucci voit le jour le 9 mars 1451 à Florence, une ville alors au cœur de la Renaissance...
