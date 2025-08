Podcast

Viktor Kortchnoï, né en 1931 à Leningrad, fut l’un des plus grands maîtres d’échecs du XXe siècle et une figure emblématique de la dissidence soviétique. Quatre fois champion d’URSS et finaliste malheureux du championnat du monde à deux reprises face à Karpov, il incarna une combativité hors norme sur l’échiquier. En 1976, fuyant les pressions du régime soviétique, il se réfugia en Occident et devint un symbole de la liberté individuelle face à l’oppression idéologique. Son style de jeu, fondé sur la défense acharnée et une maîtrise exceptionnelle des finales, fit de lui un adversaire redouté durant plus de cinq décennies, culminant avec des victoires à plus de 75 ans. Décédé en 2016 en Suisse, il laisse l’image d’un champion sans couronne mais à l’intégrité indomptable, dont la carrière est l’une des plus riches et inspirantes de l’histoire des échecs.