En France, en 2023, les services de sécurité ont recensé 271 000 victimes de violences conjugales, soit une hausse de 10% sur un an. À Créteil, en banlieue parisienne, un juge du tribunal judiciaire tente de démêler le vrai du faux : en face de lui, un homme accusé de violences envers son ex-compagne. Lui nie tout quand elle se bat pour raconter ce qu’elle vit au sein de sa propre maison quand son ex-mari s’introduit dans le jardin et quand il la frappe devant leur enfant. Cet homme va-t-il être reconnu coupable ? Peut-il être condamné à de la prison ?