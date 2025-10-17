Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Normandie : grande traque aux caïds du Calvados À Lisieux, la brigade de sûreté urbaine livre une guerre discrète, mais acharnée contre les trafiquants. Entre planques, filatures...

Podcast Jonathan Coulom : l’ombre de l’homme en noir Jonathan Coulom, 10 ans et demi. Disparu une nuit d’avril 2004 dans une station balnéaire de Loire-Atlantique. Retrouvé mort,...

Documentaire Mexique : la guerre des cartels Depuis des décennies, le Mexique lutte contre les cartels de la drogue, qui déstabilisent le pays par la violence,...

Podcast L’affaire Albert Spaggiari Albert Spaggiari s’est illustré en 1976 par le spectaculaire braquage de la Société Générale de Nice, considéré comme l’un...

Documentaire La brigade de la protection des animaux de San Francisco en action ! Aux Etats-Unis, une brigade un peu spéciale à vu le jour, celle de la protection des animaux. Nous les...

Conférence La Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) La Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI), souvent surnommée « brigade antigang », est une unité d’élite de la police judiciaire...

Documentaire Braquages, violences… Brigade Criminelle du Nord en ébullition Dans le Pas-de-Calais, l’insécurité gagne du terrain à cause des nouveaux malfaiteurs armés et insaisissables. La gendarmerie de Lens...

Documentaire Paris : l’insécurité qui gangrène les beaux quartiers Derrière les façades luxueuses du XVIe arrondissement, la police affronte une délinquance qui ne cesse de grandir en ville....

Documentaire Le jour où Stockholm est devenu un syndrome Le documentaire revient sur la prise d’otages qui a eu lieu à Stockholm en 1973 et qui a donné...

Documentaire Enquête criminelle : l’affaire Véronèse Lionel Véronèse, figure incontournable et appréciée du monde de la nuit, est retrouvé assassiné à 300 km de chez...

Documentaire Stop : maurice au bord de l’overdose Retour choc sur la drogue à Maurice. La drogue est partout dans l’île. De la ville aux régions rurales...

Documentaire Paris : les démineurs en état d’alerte Dans les transports en commun et dans les lieux publics, les messages d’alerte invitant à signaler la présence de...

Documentaire Périphérique parisien : accidents, excès de vitesse & poursuites Le périphérique parisien est un lieu regroupant toutes sortes de dangers. Découvrez avec nous tous les visages de la...

Documentaire Sans arme ni vioIence, la nouvelle déIinquance astucieuse Ces dernières années, notamment grâce à l’explosion de l’utilisation de l’informatique, les escrocs ont trouvé d’autres façons de piéger...

Documentaire Affaires Classées : la révolution scientifique sur l’ADN Nous avons suivi en Corse le travail des enquêteurs de la Gendarmerie qui ont retrouvé grâce à une nouvelle...

Documentaire Des policiers sous surveillance Téléphone et caméra à la main, qui sont les personnes qui surveillent la police ? Quelles sont leurs méthodes...

Documentaire Les héroïnes du ciel de Provence Ambre, 32 ans, suivez son quotidien en tant que seule femme de son unité de sauvetage.

Documentaire George Meteski, le Mad Bomber de New-York Entre 1940 et 1957, un mystérieux inconnu dépose 33 bombes à New-York ; 22 d’entre elles explosent, blessant quinze...

Documentaire Piétons en ville : une jungle urbaine Sur la route, il y a toute sorte d’usager, des inconscients, des prudents, des petits malins mais aussi des...