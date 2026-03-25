Un métier où il faut aimer la solitude…
En 2013, 453 personnes sont mortes dans la rue en France. Christophe Hondelatte a décidé d’aller à la rencontre...
Une route déconseillée aux malades des transports.
En décembre 2025, Donald Trump, promettait à l’Europe, dans un document portant sur la stratégie de défense américaine, « un...
Pour Marianna, les livres pour enfants sont des outils de propagande…
Aucun pays au monde ne dépense autant d’argent que les USA pour la santé de ses concitoyens. Comment expliquer...
Face à la prolifération de conflits armés dans le monde et leurs conséquences humaines dramatiques, se pose la question...
Dans la salle d’attente du dermatologue, entre un ficus en plastique et trois vieux magazines people, une petite brochure...
Un paquebot de 300 mètres, habituellement rempli de touristes, a été privatisé pour le mariage spectaculaire du fils unique...
Les crevasses ont déjà tué plusieurs personnes cette année en Suisse. Manteau neigeux insuffisant en altitude et grandes chaleurs...
Aux Philippines, devenir Miss peut rapporter gros ! Formées comme des athlètes dans des camps d’entraînements, des centaines de...
Des compagnies aériennes pas très fiable.
Le 17 janvier 2011, le président tunisien Ben Ali était renversé par un soulèvement populaire : le printemps arabe...
En pleine crise démographique, à peine entrée dans l’Union européenne, la Bulgarie est le pays d’Europe où la question...
A première vue, c’est un village comme les autres en Île de France : 3500 habitants, un clocher, une...
Chaque fin de semaine, avec le retour des beaux jours, c’est la même angoisse qui étreint les habitants du...
Le journaliste Maksym Eristavi, auteur de « Russian Colonialism 101 » (inédit en français), assure la présentation de ce numéro. « Tracks...
Attention révolution : les consommateurs sont en train de reprendre le pouvoir ! On connait déjà le financement participatif...
Rédiger un chèque, lire une histoire à son enfant ou un panneau publicitaire : des gestes banals pour la...
À Gaza, un autre combat se joue loin du front : celui de retrouver les disparus et d’identifier les...
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