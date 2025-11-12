Mengele : ce nom encore aujourd’hui inspire l’horreur et la haine. L’homme fut recherché pendant 34 ans. En vain… 1945, l’Allemagne capitule après la prise de Berlin par les forces alliées. Une liste impressionnante de dignitaires du régime nazi et autres tortionnaires circule dans tous les services de renseignements et de polices du monde. Quelques années plus tôt… En avril 1941, Josef Mengele, membre de la Waffen.SS, après avoir été blessé sur le front de l’Est, est promu au grade de Haupsturmfürher et reçoit quatre décorations dont la croix de fer tant convoitée avant d’être affecté comme médecin militaire au camp de concentration d’Auschwitz. Durant les 21 mois qu’il passa à Auschwitz le docteur Mengele acquit sa réputation et son surnom de « l’ange de la mort ».