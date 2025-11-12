Ressources Dans la même catégorie

Documentaire 1919 – 1939 : la paix la plus fragile du siècle L’entre-deux-guerres est une période officiellement en paix, mais profondément instable. Après 1918, l’Europe tente de reconstruire une économie ruinée,...

Article 25 janvier 1926 : invention de la télévision L’invention de la télévision, comme beaucoup de grandes innovations techniques, est difficile à rattacher à une seule date précise....

Documentaire L’incroyable trafic de bébés en Espagne Pendant près de 50 ans, des milliers de nouveau-nés ont été arrachés à leurs mères dans les maternités espagnoles....

Documentaire La chute de la France – La victoire des stratèges allemands En 1940, l’armée allemande disposait de 2400 chars, les Français et les Britanniques de 3200. Sur le plan de...

Documentaire Bataille de Dunkerque: opération Dynamo La bataille de Dunkerque (nom de code « opération Dynamo ») est le nom donné à l’évacuation de Dunkerque...

Documentaire Les derniers jours d’Yitzahk Rabin Tous ceux qui ont vu la vidéo de l’assassinat de Rabin réalisé par Kempler, ont vu Yigal Amir tirer...

Documentaire Les Trans-Europ-Express, des trains de légende Symboles d’intégration européenne et modèles de confort : trente ans après leur disparition, les mythiques trains Trans-Europ-Express continuent de...

Documentaire L’histoire complète et sans censures de Tchernobyl Depuis 30 ans, le nom de Tchernobyl résonne dans toutes les têtes. Pourtant pour la plupart d’entre nous, cet...

Documentaire La Pacification – L’ennemi intime, histoire de la guerre d’Algérie Des débuts en 1954 aux derniers brasiers de 1962, les grandes étapes sont racontées par des acteurs directs dans...

Documentaire La garde rapprochée d’Hitler – 7/13 – Bombes et paranoïa Le 8 septembre 1936, lors du rassemblement annuel de Nuremberg, le Führer confie sa sécurité aux militaires. Plus de...

Documentaire SDECE-CIA-KGB : l’intelligence française derrière le rideau de fer Les services secrets français cumulent les superlatifs, les idées reçues, les paradoxes. Qui les contrôle ? Quel est leur...

Documentaire Les brûlures de l’Histoire – Les secrets du jour J Le débarquement de Normandie, également appelé débarquement en Normandie, ou encore débarquement allié en Normandie, nom de code opération...

Documentaire Solidarność – La chute du mur commence en Pologne Après plusieurs décennies de régime communiste en Pologne, la création du premier syndicat indépendant marque un tournant décisif. Retour...

Documentaire Jfk – La preuve irréfutable Dans ce documentaire, Colin McLaren, enquêteur chevronné de la police australienne, se penche sur l’assassinat du président Kennedy. Comme...

Documentaire Le piège Italien Après avoir conquis la Sicile, débarqué dans le sud de l’Italie et pris Naples, les Alliés entament leur marche...

Documentaire 1944 – RAF contre les V1 et V2 A partir du 13 juin 1944, Hitler dévoile ses « armes de la Vengeance » et les lance sur Londres en...

Documentaire Fred Rose En 1945, en pleine guerre froide, le député communiste de Montréal, Fred Rose est accusé d’avoir violé la loi...

Documentaire La bataille de Terre-Neuve (2/2) Le documentaire La bataille de Terre-Neuve souligne les 100 ans de la bataille la plus sanglante de la Première...

Podcast Pie XII, la diplomatie du silence ? Le 2 mars 2020, le Vatican annonçait l’ouverture des archives du pape Pie XII. Alors que celles de la...