Documentaire

Le célèbre musicien Jimi Hendrix du club des 27 et sa fin tragique. Jimi Hendrix incarne une révolution musicale qui, en l’espace de quelques années seulement, a bouleversé l’histoire du rock. Avec sa guitare enflammée et son style psychédélique, il a transcendé les limites de l’instrument, explorant des sonorités inédites et électrisantes. Son jeu, marqué par une virtuosité hors norme et une liberté absolue, continue d’influencer des générations de musiciens.

Réalisation : Simon Napier-Bell