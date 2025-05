Documentaire

À 25 ans, Sabrina ne travaille pas et vit toujours chez ses parents, où elle passe le plus clair de son temps à… regarder des dessins animés à la télé ! Une passion qui n’est plus vraiment de son âge, la jeune femme en convient, mais cet univers tout en douceur et en couleurs la rassure, alors que « la vraie vie », comme elle dit, lui semble triste et difficile à affronter. Pour autant Sabrina sait qu’il va lui falloir quitter ce monde de l’enfance si elle veut se construire un avenir… Mais en sera-t-elle capable ?