Documentaire

De la Haute-Loire à la Bretagne, on suit des éleveurs qui se lèvent à 4h45, parlent à leurs vaches comme à des proches, fabriquent un fromage d’exception (Salers Tradition) et se battent pour vivre de leur travail.

Face aux quotas laitiers, à l’effondrement des prix et aux banques, certains frôlent la liquidation… d’autres inventent des solutions : circuits courts, marché hebdo, transformation à la ferme, réseaux sociaux, et contrats à Paris. Charlotte, 30 ans, perpétue la traite « au veau » et l’affinage familial ; Bruno défend la filière porcine en direct ; Louis affronte la décision la plus dure de sa vie. Entre espoirs, coups durs et solidarité, c’est toute une France qui tient grâce à ses producteurs.



Un documentaire de Karima Hamzaoui