Documentaire

À Téhéran plongée dans le noir et vidée d’une partie de ses habitants, une jeune femme observe la ville depuis sa terrasse et s’interroge sur l’avenir imprévisible de son pays en pleine guerre.

Dans les appartements et les rues désertes, les Iraniens vivent au rythme des bombardements, entre solidarité et peur des pénuries.Dans leSud, des militants anti-régime célèbrent déjà ce qu’ils pensent être la fin d’un régime.Dans une autre ville tenue secrète, une radiologue raconte comment soigner les manifestants blessés dans un hôpital sous la surveillance constante des forces de sécurité. Au péril de sa vie, elle a pu documenter les massacres de la république islamique. Elle décrit les fractures et blessures par balles et les réseaux clandestins mis en place pour aider les victimes de la répression du régime. À Téhéran comme dans le reste du pays, la guerre amplifie les fractures d’une société déjà marquée par des années de répression et d’incertitude.

Disponible jusqu’au 18/03/2029