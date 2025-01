Conférence

La gestion des données massives ou Big Data et les sciences de données sont indispensables dans de nombreux domaines (santé, environnement, finance, etc) en offrant des approches prédictives et des stratégies performantes. Cette conférence abordera la modélisation stochastique d’environnements biologiques complexes, notamment pour la surveillance de la qualité des eaux et pour mesurer les effets du réchauffement climatique au niveau de la planète.