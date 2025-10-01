Documentaire

L’islam devient un moteur inattendu de l’écologie en Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, où foi et urgence climatique s’allient pour transformer la société.

Des fatwas contre la déforestation, des sermons consacrés à la protection de la planète, des mosquées réaménagées avec des panneaux solaires et des systèmes de recyclage de l’eau : en Indonésie, l’écologie devient un devoir religieux. Le modèle suivi pour cette révolution spirituelle, la mosquée d’Istiqlal, à Jakarta, la plus grande mosquée d’Asie élue premier lieu de culte écologique au monde. Objectif : convertir 70 % des 800 000 mosquées du pays en “éco-masjids”. Dans les écoles coraniques, de futurs imams se transforment en “prédicateurs environnementaux”. Sur le terrain, des “armées vertes islamiques”, reboisent les montagnes de l’île de Java, enseignent l’agriculture durable et mènent des prières collectives, au nom de la préservation de la création divine. Même les plus hautes autorités religieuses, comme le Conseil indonésiens des oulémas publient des fatwas vertes contre les crimes environnementaux. Ce rapprochement entre pouvoir politique et institutions religieuses vise un objectif commun : atteindre la neutralité carbone d’ici 2060. Mais ce mouvement exemplaire n’échappe pas à la critique. L’Indonésie est l’un des plus grands producteurs de charbon au monde, et le premier producteur de nickel. Les ONG de protection de la nature dénoncent une approche trop centrée sur la responsabilité individuelle et silencieuse face aux grands pollueurs industriels. Certains leaders religieux, eux-mêmes impliqués dans des projets miniers controversés, brouillent le message. L’équipe d’ARTE Reportage a rencontré ceux qui veulent faire de l’Islam un levier écologique majeur, entre engagement sincère, contradictions et intérêts croisés.

