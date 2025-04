Documentaire

Au cœur de l’île de Sumatra, l’une des dernières grandes forêts primaires du monde résiste encore à la déforestation massive et à l’exploitation d’huile de palme. Olivier Houalet s’embarque dans une expédition périlleuse, en quête des derniers éléphants sauvages, orangs-outans et rhinocéros de Sumatra. Armé de patience et d’audace, il affronte une jungle hostile envahie de sangsues, de serpents et de pluies torrentielles. Cette immersion dans un sanctuaire menacé révèle un écosystème unique, où la survie des espèces dépend d’un fragile équilibre. Mais le temps presse : la destruction avance, emportant ces merveilles vers l’extinction.