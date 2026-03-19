Documentaire

Tanguy Dumortier vous convie à partager vos images, qui nous emmènent dans un univers à la fois intrigant et à la fois apaisant dans lequel trouve refuge un monde sauvage insoupçonné. Partons en balade dans nos forêts !!

Au Sud de Bruxelles, Nathalie reçoit régulièrement la visite d’un charmant visiteur, un petit écureuil vient la saluer tous les matins. Marie-Pierre a un faible pour les écureuils de Corée qu’elle adore filmer. Du côté de Courrière, Sarah pose des pièges … photographiques : blaireaux, renards, chevreuils n’ont plus de secret pour elle. A Ottignies, du haut de son affût, Catherine observe les intrigantes chouettes hulottes. A Oignies-en-Thiérache, la forêt est indispensable pour Kevin, elle l’apaise. Les rencontres avec les sangliers sont régulières. A Sainte-Marie-sur-Semois, Louis filme tout ce qui bouge. Les castors n’ont plus de secret pour lui, tout comme Christian qui, à l’affût à Francorchamps, s’intéresse aux chevreuils, écureuils et blaireaux.