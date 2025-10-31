Article

Acheter une villa sur la Costa del Sol, acquérir un appartement à Barcelone ou investir dans une résidence à Valence : l’Espagne attire de plus en plus d’étrangers séduits par son dynamisme immobilier, sa fiscalité avantageuse et son cadre de vie ensoleillé.

Mais avant toute signature, une formalité s’impose : le NIE (Número de Identificación de Extranjero), véritable sésame pour tout projet immobilier dans le pays.

Pourquoi le NIE est indispensable pour tout projet immobilier

Le NIE n’est pas un simple numéro administratif : il constitue votre identité légale en Espagne.

Sans ce document, impossible d’acheter, de vendre, de louer un bien, ni même d’ouvrir un compte bancaire local. Il est exigé par l’administration espagnole pour toute opération impliquant des transactions financières ou fiscales.

Vous devrez présenter votre NIE pour :

signer un compromis ou un acte notarié,

ouvrir un compte bancaire espagnol,

régler vos impôts et taxes foncières,

souscrire des contrats d’eau, d’électricité ou d’assurance,

gérer un investissement locatif ou une résidence secondaire.

Autrement dit, obtenir un NIE pour investissement immobilier est la toute première étape de votre parcours en Espagne.

La solution simple et en ligne pour obtenir votre NIE

Obtenir un NIE peut se révéler fastidieux : documents à légaliser, rendez-vous au consulat, délais variables…

Pour simplifier cette démarche, une société propose un service 100 % en ligne permettant d’obtenir un NIE espagnol à distance, sans se déplacer.

Tout le processus est géré par les juristes francophones de la société Hiliv qui s’occupent de la rédaction, de la vérification et de la validation notariale des documents.

Le service se distingue par plusieurs atouts :

Procédure intégralement en ligne, accessible depuis la France ou l’étranger ;

Encadrement juridique complet, avec gestion des procurations et formalités administratives ;

Délai moyen de trois semaines ;

Garantie “satisfait ou remboursé” et excellente réputation (note moyenne 4,8/5).

Grâce à cette approche digitale, obtenir un NIE pour investissement immobilier devient simple, rapide et sécurisé — une solution idéale pour les investisseurs, expatriés ou particuliers souhaitant se lancer sans contrainte.

Les autres documents nécessaires à votre projet immobilier en Espagne

Une fois votre NIE en main, plusieurs autres démarches administratives sont à prévoir pour concrétiser votre acquisition.

1. Ouvrir un compte bancaire espagnol

Indispensable pour recevoir les fonds de l’achat, payer les impôts ou les frais notariaux.

Les banques espagnoles demandent souvent le NIE, un justificatif de revenus et une preuve d’adresse à l’étranger.

2. Signer l’acte d’achat chez le notaire

Le notaire (notario) espagnol vérifie la légalité de la transaction, l’absence d’hypothèque et la conformité des titres.

C’est également lui qui procède à l’enregistrement de la propriété au registre foncier (Registro de la Propiedad).

3. S’acquitter des impôts liés à l’acquisition

Selon le type de bien :

ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales) pour un logement ancien, généralement entre 6 % et 10 % du prix d’achat,

IVA (TVA) de 10 % pour un bien neuf, à laquelle s’ajoute la taxe de timbre (Actos Jurídicos Documentados).

Il faut également compter la plus-value municipale (plusvalía) si vous revendez plus tard.

4. Souscrire les services essentiels

Une fois propriétaire, vous devrez transférer ou ouvrir les contrats d’eau, d’électricité, de gaz et d’assurance habitation.

Chaque prestataire vous demandera votre NIE et votre compte bancaire espagnol (IBAN commençant par “ES”)

Conseils pratiques pour un achat immobilier réussi en Espagne

Faire vérifier les documents du bien

Avant de signer, demandez un extrait du registre foncier (Nota Simple) pour vérifier le propriétaire, la surface et l’absence de dettes.

Un avocat ou un gestionnaire immobilier local peut vous assister dans cette vérification.

Prévoir les frais annexes

Les frais d’achat en Espagne représentent environ 10 à 13 % du prix du bien, incluant :

impôts,

frais de notaire,

inscription au registre,

frais bancaires et honoraires éventuels d’un avocat.

Déclarer vos revenus en Espagne

Si vous louez votre bien, vous devrez déclarer vos revenus locatifs en Espagne, même si vous résidez en France.

Les non-résidents sont imposés à un taux fixe (actuellement 19 % pour les ressortissants européens).

Choisir la bonne structure d’achat

Pour un investissement locatif ou un projet à long terme, il peut être intéressant d’acheter via une société (SCI, SL, etc.) afin d’optimiser la fiscalité.

Un conseil juridique spécialisé est alors recommandé.

En résumé

Le NIE est la clé d’entrée vers tout projet immobilier en Espagne : sans lui, aucune transaction n’est possible.

Grâce à un service en ligne comme Hiliv, il est désormais simple d’obtenir un NIE pour investissement immobilier depuis la France, sans déplacements ni démarches complexes.

Une fois cette étape franchie, vous pourrez avancer sereinement dans les autres formalités : compte bancaire, notaire, fiscalité et contrats — le tout pour profiter pleinement de votre futur bien sous le soleil espagnol.