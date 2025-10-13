Documentaire

De Monsieur Morand, l’assuré compulsif, aux victimes de sinistres laissées pour compte, on dresse un portrait implacable du monde de l’assurance en France.

Derrière les promesses de sécurité et les slogans rassurants, se cachent exclusions de garanties, contrats illisibles, indemnisations refusées, et la stratégie implacable des grandes compagnies pour limiter leurs dépenses.

A travers témoignages de particuliers, enquêtes en caméra cachée dans les magasins et plongées dans les coulisses des assureurs, on révèle comment la peur du risque alimente un marché florissant de plusieurs milliards d’euros… mais laisse souvent les assurés seuls face à leurs drames.