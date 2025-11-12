Documentaire

Tempête Xynthia a marqué un tournant : Ré et Noirmoutier ne sont plus à l’abri. Climat, urbanisation et submersion marine les placent au cœur d’un combat vital.

En 2010, la tempête Xynthia a frappé la Vendée et la Charente-Maritime. Au large de La Rochelle, l’île de Ré a été gravement touchée. Au nord, l’île de Noirmoutier a été relativement épargnée, mais reste largement exposée aux risques d’immersion compte tenu de sa situation sous le niveau de la mer.Depuis lors, l’Etat a mis en place un plan de prévention des risques côtiers. L’étude dresse un bilan alarmant jugé désastreux par certains élus locaux et décrié par les associations locales qui craignent pour l’économie des deux îles.Quel est l’avenir des côtes atlantiques ?