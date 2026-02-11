Quoi de plus familier que la chute des corps ? Et quoi de plus éloigné de notre intuition que les trous noirs ou les ondes gravitationnelles ? Tous relèvent pourtant du même phénomène : la gravitation. Si l’on doit à Newton la « gravitation universelle », qui ira de succès en succès au fil des siècles, la théorie actuelle est l’œuvre d’Einstein, qui adopta un point de vue radicalement différent : la relativité générale identifie la gravitation à la forme d’une nouvelle entité, l’espace-temps. Dans cette conférence, Marc Lachièze-Rey nous explique comment notre compréhension de la gravitation s’est forgée, en s’arrêtant sur la conception du monde proposée par Einstein, si révolutionnaire qu’elle bouleversa tout notre cadre de pensée. 