Documentaire Quand les poissons mangent du plastique Ces particules de plastiques qui flottent dans la Méditerranée

Conférence Humains du futur, futur de l’humain Peut-on concilier sauvegarde de l’environnement et croissance démographique ? Depuis l’apparition de la lignée humaine, il y a 7...

Conférence Métaux rares, une contre-histoire de la transition énergétique Les métaux rares, souvent méconnus du grand public, jouent un rôle crucial dans les technologies modernes et la transition...

Documentaire Déplacés climatiques : sans toit ni droit Alors que de plus en plus de personnes, oubliées du droit international, fuient la montée des eaux et les...

Documentaire Raja Ampat : des récifs en péril, des héros locaux Au cœur de l’archipel de Raja Ampat, un groupe de Papous formés à la restauration corallienne sauve un des...

Documentaire Pesticides : le sursaut citoyen ? La loi Duplomb, et ses nombreux rebondissements, a été la saga de l’été en France. Interdit depuis 2016, l’acétamipride...

Documentaire Pesticides : manger sain, est-ce encore possible ? Vous pensiez que l’époque des pesticides était révolue ? Vous n’êtes pas au bout de vos surprises? Utilisés en...

Conférence Innovation : un océan de promesses L’exploration du monde marin ne cesse d’inspirer scientifiques, ingénieurs et artistes. L’observation des formes et structures des organismes peuplant...

Documentaire Les pionniers de la géothermie L’énergie géothermique représente une véritable alternative pour le futur. Plus on fore profond dans la croûte terrestre, plus la...

Documentaire Climat : qui a allumé le feu ? Comment les théories naissent-elles ? Comment circulent-elles dans la société ? Historien·nes, sociologues, anthropologues et philosophes aident Laura Raim...

Documentaire Bulgarie : la seconde vie des voitures diesel allemandes La ville de Sofia étouffe sous une pollution atmosphérique préoccupante, dont le trafic automobile apparaît comme l’une des...

Documentaire À la poursuite du soleil Avec ces 85 000 kg de structure composée principalement de résine de carbone et son design unique, Planet Solar...

Documentaire Canicule : le réchauffement de la mer Méditerranée menace sa faune et sa flore Une Méditerranée entre 28 et 30 degrés cet été, des températures exceptionnelles qui inquiètent. La grande bleue est la...

Documentaire La Roumanie face à son destin La Roumanie, membre de l’UE depuis 2007, peine à trouver sa place au sein de la famille européenne. De...

Documentaire Colorado, un fleuve sous tensions Pas moins de 30 millions de personnes dépendent du Colorado pour leur approvisionnement en eau. Ce fleuve mythique d’Amérique...

Documentaire Pesticides : votre santé en jeu ! Il ne se passe pas une semaine sans que la dangerosité des pesticides ne soit pointée du doigt par...

Documentaire L’urgence de ralentir Nous sommes entrés dans l’ère de l’accélération globalisée. Vitesse et court terme sont devenues la norme de la société....

Documentaire Les algues tueuses Partie de Floride, une marée rouge dérive vers l’Afrique, l’Asie et l’Europe. Alerte ! Il s’agit, comme nos algues...