Le changement climatique laisse aujourd’hui place à la découverte de vestiges archéologiques sur les glaciers alpins de plus de 3000 mètres d’altitude. Nous verrons pourquoi les hommes s’aventurent en haute montagne malgré la présence de glaciers difficiles à franchir. Les dernières études ont ainsi démontré que les glaciations n’ont pas été un frein aux circulations humaines. La présentation retrace différentes découvertes comme le chasseur néolithique « Schnidi » découvert dans les Alpes Bernoises ou le « mercenaire » du XVIIe siècle retrouvé sur le col du Théodule. Ces cols et glaciers mettent en relation des communautés de versants opposés à travers les siècles et aujourd’hui encore.