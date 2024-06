Podcast



Comment la culture internet impacte-t-elle notre santé mentale ? Si notre présence en ligne fait partie de notre identité, quelles conséquences cela a sur nous et sur nos relations ? Peut-on avoir un rapport sain à internet et aux réseaux sociaux ? Les influenceureuses et les médias en ligne sont-iels responsables de tous nos malheurs ? Les gens nés dans les écrans sont-ils condamnés à être malheureux ?