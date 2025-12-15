Santé mentale, corps-esprit, émotions, anxiété, yoga, méditation, sophrologie, thérapies, TCC, ACT, mouvement, neurosciences… Comment le corps peut-il apaiser ou transformer nos troubles psychiques ? En quoi le respect des “horloges du corps” influence-t-il directement notre santé mentale ? Yoga, sophrologie, méditation, danse, TCC… quelles sont les approches corps-esprit les plus efficaces ? Le Pr Pierre Philip partage avec nous ses observations cliniques et ses conseils concrets pour faire de notre corps un levier de notre santé mentale.