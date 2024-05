Documentaire

En 2024, la fête des mères tombe le 12 mai en Allemagne et le 26 mai en France. L’occasion pour « Twist » de demander à des femmes artistes comment elles parviennent à concilier leur vie familiale avec leur métier. La compositrice de musique de film Rachel Portman, la danseuse étoile Polina Semionova, l’actrice Franziska Hartmann et la plasticienne Lakwena Maciver évoquent une vie de compromis.

Quelle frustration lorsqu’on se rend compte qu’une grossesse signifie qu’on ne va plus vous proposer de rôle. Et une fois l’enfant là, bonjour la galère pour trouver une baby-sitter parce qu’on va monter sur scène le soir. Quant à l’inspiration, quelle que soit sa pratique artistique, pas facile de la garder quand il faut sans cesse nourrir ou changer son bébé ! Dans « Twist », des artistes se confient sur leur maternité. La danseuse étoile d’origine russe Polina Semionova, 39 ans et deux enfants, était arrivée en Allemagne à l’âge de 17 ans. Devenue mère au sommet de sa carrière, elle n’a pas mis longtemps avant de remonter sur la scène du Staatsballett de Berlin. Née en 1986, l’artiste britannique d’origine ougandaise Lakwena Maciver réalise des peintures murales très colorées et des créations de mode. C’est grâce au soutien de son mari qu’elle parvient à mener de front l’éducation de leurs trois enfants et son activité artistique. « Twist » rencontre à Hambourg l’actrice Franziska Hartmann qui, à 40 ans, a deux enfants dont le plus jeune a seulement un an. Quelques mois après son accouchement, elle était de retour devant la caméra. Actuellement, elle joue dans la pièce Panikherz au Thalia Theater de Hambourg. La Londonienne Rachel Portman compose des musiques de film. Elle a élevé seule ses trois filles, aujourd’hui adultes. Six mois après la naissance de son aînée, elle avait écrit la musique du film « Emma » qui lui avait valu un Oscar en 1997. Concilier vie familiale et professionnelle est un tour de force quand on a fait de sa passion son métier, comme le racontent ces quatre mères.

Magazine (Allemagne, 2024, 30mn)

